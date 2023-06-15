TORNADO WATCH 309 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS
IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 25 COUNTIES
IN CENTRAL TEXAS
BELL BOSQUE CORYELL
FALLS HILL LIMESTONE
MCLENNAN
IN NORTH CENTRAL TEXAS
COLLIN COOKE DALLAS
DELTA DENTON ELLIS
FANNIN GRAYSON HOPKINS
HUNT JOHNSON KAUFMAN
LAMAR MONTAGUE NAVARRO
ROCKWALL TARRANT WISE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLEN, ARLINGTON, BONHAM, BOWIE,
BRIDGEPORT, BURLESON, CARROLLTON, CLEBURNE, CLIFTON, COMMERCE,
COOPER, COPPERAS COVE, CORSICANA, DALLAS, DECATUR, DENISON,
DENTON, ENNIS, FLOWER MOUND, FORNEY, FORT CAVAZOS, FORT WORTH,
FRISCO, GAINESVILLE, GATESVILLE, GREENVILLE, GROESBECK, HEATH,
HILLSBORO, KAUFMAN, KILLEEN, LEWISVILLE, MARLIN, MCKINNEY,
MERIDIAN, MEXIA, MIDLOTHIAN, NOCONA, PARIS, PLANO, ROCKWALL,
SHERMAN, SULPHUR SPRINGS, TEMPLE, TERRELL, VALLEY MILLS, WACO,
AND WAXAHACHIE.
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