0615 tornado watch
NWS Forth Worth

The National Weather Service office in Forth Worth is watching tornado warned cluster of storms in southern Oklahoma moving southeast. Gainesville, Valley View and other Cooke County towns are in the line of the storms, which should move into the county by 7:30 p.m. or so. There is a large hail, damaging winds, and tornado threat.

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