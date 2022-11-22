Gainesville
First Team: Mary Gomulak
Second Team: Sydney Giles, Grayce Ervin, Natalie Montoya
Honorable Mention: Grace Terell, Kaleigh White
Academic All-District: Mary Gomulak, Sydney Giles, Kaleigh White, Natalie Montoya, Angelina Nguyen, Grayce Ervin, Haylee Dennis, Cierra Lopez
Callisburg
Defensive Player of the Year: Lexi Woolsey
Middle Blocker of the Year: Laura Hernandez
First Team: Abby Pollard, Claire Lewis
Second Team: Makayla Stokx
Honorable Mention: Jaydyn Schneider, Maddie Burt
Academic All-District: Lexi Woolsey, Peyton Eiland, Maddie Burt, Taylor Headrick, Kayla Sandmann, Kiley Dougherty, Laura Hernandez, Abby Pollard, Makayla Stokx, Claire Lewis
Valley View
Honorable Mention: Elyssa Clark, Izzy Gibson
Academic All-District: Logan Roane, Izzy Gibson
Whitesboro
First Team: Izzy Gabbert
Second Team: Abby Robinson, Maddy Cole, Addisen McBride
Honorable Mention: Keely Hartless, Lindsay Hermes, Tylar Olsen
Academic All-District: Maddy Cole, Karley Randall, Abby Robinson, Melanie Baldwin, Keely Hartless, Addisen McBride, Izzy Gabbert, Lindsay Hermes, Tylar Olsen, Natalie Carpenter
Lindsay
Co-MVP: Abby Hellman
Setter of the Year: Cooper Hartman
Libero of the Year: Kyla Metzler
Co-Offensive MVP: Tatum Fleitman
Co-Defensive MVP: Audrey Colwell
Coaching Staff of the Year: Lindsay
First Team: Mia Hunt, Sydney Fleitman
Second Team: Emily Metzler, Cassidy Tackett
Honorable Mention: Kortnie Reiter, Corinn Schully, Lexi Martin
Academic All-District: Tatum Fleitman, Abby Hellman, Corinn Schully, Cooper Hartman, Lexi Martin, Mia Hunt, Emily Metzler, Audrey Colwell, Cassidy Tackett, Kortnie Reiter, Kyla Metzler, Sydney Fleitman
Collinsville
First Team: Addisyn McDonnell, Devyn Elvington
Second Team: Shelby Derzapf
Honorable Mention: Abby Martin, Haidyn Bryson, Audrey Light
Academic All-District: Devyn Elvington, Audrey Miller, Abby Martin, Tessa Vannoy, Shelby Derzapf, Haidyn Bryson, Bella Hall, Audrey Light, Addisyn McDonnell, Reese Patterson, Caelyn Scott
Sacred Heart
Freshman of the Year: Bella Walterscheid
First Team: Carla Ochoa
Second Team: Isabella Walterscheid
Honorable Mention: Bella Walterscheid, Charlotte Rondon, Elise Flusche
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