Gainesville

First Team: Mary Gomulak

Second Team: Sydney Giles, Grayce Ervin, Natalie Montoya

Honorable Mention: Grace Terell, Kaleigh White

Academic All-District: Mary Gomulak, Sydney Giles, Kaleigh White, Natalie Montoya, Angelina Nguyen, Grayce Ervin, Haylee Dennis, Cierra Lopez

Callisburg

Defensive Player of the Year: Lexi Woolsey

Middle Blocker of the Year: Laura Hernandez

First Team: Abby Pollard, Claire Lewis

Second Team: Makayla Stokx

Honorable Mention: Jaydyn Schneider, Maddie Burt

Academic All-District: Lexi Woolsey, Peyton Eiland, Maddie Burt, Taylor Headrick, Kayla Sandmann, Kiley Dougherty, Laura Hernandez, Abby Pollard, Makayla Stokx, Claire Lewis

Valley View

Honorable Mention: Elyssa Clark, Izzy Gibson

Academic All-District: Logan Roane, Izzy Gibson

Whitesboro

First Team: Izzy Gabbert

Second Team: Abby Robinson, Maddy Cole, Addisen McBride

Honorable Mention: Keely Hartless, Lindsay Hermes, Tylar Olsen

Academic All-District: Maddy Cole, Karley Randall, Abby Robinson, Melanie Baldwin, Keely Hartless, Addisen McBride, Izzy Gabbert, Lindsay Hermes, Tylar Olsen, Natalie Carpenter

Lindsay

Co-MVP: Abby Hellman

Setter of the Year: Cooper Hartman

Libero of the Year: Kyla Metzler

Co-Offensive MVP: Tatum Fleitman

Co-Defensive MVP: Audrey Colwell

Coaching Staff of the Year: Lindsay

First Team: Mia Hunt, Sydney Fleitman

Second Team: Emily Metzler, Cassidy Tackett

Honorable Mention: Kortnie Reiter, Corinn Schully, Lexi Martin

Academic All-District: Tatum Fleitman, Abby Hellman, Corinn Schully, Cooper Hartman, Lexi Martin, Mia Hunt, Emily Metzler, Audrey Colwell, Cassidy Tackett, Kortnie Reiter, Kyla Metzler, Sydney Fleitman

Collinsville

First Team: Addisyn McDonnell, Devyn Elvington

Second Team: Shelby Derzapf

Honorable Mention: Abby Martin, Haidyn Bryson, Audrey Light

Academic All-District: Devyn Elvington, Audrey Miller, Abby Martin, Tessa Vannoy, Shelby Derzapf, Haidyn Bryson, Bella Hall, Audrey Light, Addisyn McDonnell, Reese Patterson, Caelyn Scott

Sacred Heart

Freshman of the Year: Bella Walterscheid

First Team: Carla Ochoa

Second Team: Isabella Walterscheid

Honorable Mention: Bella Walterscheid, Charlotte Rondon, Elise Flusche

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